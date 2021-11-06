Video Türkiye Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu

Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu

06.11.2021 | 19:08

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Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, ‘USTALAR’ adlı sergisini Çınar Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşturdu.

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