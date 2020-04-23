Çocukların Evde 23 Nisan Coşkusu! / A Haber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldı. Kıyafetler giyip şarkılar söyleyen, şiirler okuyan minikler, mesajlarıyla moral oldu.