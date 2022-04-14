Video Türkiye Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi
Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi

Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi

14.04.2022 | 18:12

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İBB Meclisi'nde yüzde 40’lık toplu taşıma zammından öğrencilerden muaf tutulmasını öneren teklife CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri sert tepki gösterdi. Yapılan oylamada hayır oyu verdi. Ancak teklif AK Parti ve MHP gruplarının evet oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilerin zamdan muaf tutulması kararını veto edeceğini açıkladı.

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