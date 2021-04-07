Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında eski ve yeni Türkiye'yi kıyaslarken, acı bir hatırasını da anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, arkadaşının eşinin hastanede doğum sırasında vefat ettiğini söyledi, "Ödeme yapmadılar diye çocuğu rehin aldılar. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyülevvelini çok iyi biliyor." dedi.