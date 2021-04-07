Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..." 07.04.2021 | 13:28
03:21
06:38
00:50
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
45:06
01:30
Hava Durumu 06-04-2021 06.04.2021 | 08:00
19:26
00:29
01:11
01:53
01:30
Hava Durumu 05-04-2021 05.04.2021 | 08:00
12:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriye sert tepki! 04.04.2021 | 23:39
02:03
08:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta 04.04.2021 | 22:24
14:15
02:32
01:02
Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 04.04.2021 | 19:10
01:14
Külliye'de 'bildiri' gündemli toplantı 04.04.2021 | 19:10
03:09
Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak 04.04.2021 | 18:17
01:30
Hava Durumu 04-04-2021 04.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında eski ve yeni Türkiye'yi kıyaslarken, acı bir hatırasını da anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, arkadaşının eşinin hastanede doğum sırasında vefat ettiğini söyledi, "Ödeme yapmadılar diye çocuğu rehin aldılar. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyülevvelini çok iyi biliyor." dedi.