Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı
15.07.2021 | 16:53

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

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