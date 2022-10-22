Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

22.10.2022 | 15:51

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenecek olan mitinge katılacak.

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