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OTOMATİK OYNAT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
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Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
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2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
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HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
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İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
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Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
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Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
29:20
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
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İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
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TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
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TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 11.10.2022 | 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenecek olan mitinge katılacak.