Cumhurbaşkanı Erdoğan "Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım" | Video

Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisi tanıttı, gençleri ve çocukları davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihe sahip çıkmanın önemine değindi, tarihi dizilerin televizyonlarda son dönemde ilgi ile izlenmesinin bilinç açısından kıymetli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki resmi karşılamalardaki atlı birlikleri eleştiren muhalefete yüklendi, "Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek" dedi.