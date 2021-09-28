Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi" 28.09.2021 | 16:05
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Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 28.09.2021 | 11:46
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
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Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 28.09.2021 | 09:13
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Hava Durumu 28-09-2021 28.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 27-09-2021 27.09.2021 | 08:00
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Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir 26.09.2021 | 23:56
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Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
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Hava Durumu 26-09-2021 26.09.2021 | 08:00
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Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
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Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu! 25.09.2021 | 14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'nde öenmli açıklamalar; "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi"