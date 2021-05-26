Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
26.05.2021 | 13:21

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, suç örgütleri üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını belirtti, "İçişleri Bakanımızın yanındayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'de suç örgütleri ve sözde mafyaların döneminin kapandığını vurguladı, "Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu üzerinden hedef alınmasının da operasyonun bir başka boyutu olduğuna dikkat çekti, "Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız." diye konuştu.

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