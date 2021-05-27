Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi 'Karakter ve cibiliyet meselesi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi 'Karakter ve cibiliyet meselesi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi 'Karakter ve cibiliyet meselesi'
27.05.2021 | 13:34

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP'nin yeni stratejisine değindi, "Yalan ve iftirada vites yükselttiler. Sürekli tekrar ediyorlar" dedi. Erdoğan, yeni anayasa çalışması için hedefin ve beklentinin tam uzlaşma olduğunu vurguladı, "Uzlaşma sağlanamaz ise biz Cumhur İttifakı olarak kendi anayasa çalışmamızı milletimize sunacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP'li isimlerin HDP'ye bakanlık verilmesi ile ilgili sözlerine ise, "Karakter ve cibiliyet meselesi" yorumunda bulundu.

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