Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle buluşma programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçilerle buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların haklarını koruma noktasında diğer birçok kalemden imkanları zorlama pahasına feragat ederek alın teri, gelir ve işçinin refahı için çalıştıklarını belirtti. Milli Gelirin artış oranından çok fazla olan asgari ücret artışının da bunun ispatı olduğunu söyleyen Erdoğan "Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedeflerimize sıkı sıkı bağlıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçilerle buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen buluşmada Erdoğan çalışanların haklarını koruma noktasında diğer birçok kalemden imkanları zorlama pahasına feragat ederek alın teri, gelir ve işçinin refahı için çalıştıklarını belirtti. Milli Gelirin artış oranından çok fazla olan asgari ücret artışının da bunun ispatı olduğunu söyleyen Erdoğan "Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedeflerimize sıkı sıkı bağlıyız" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...