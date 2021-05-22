Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: "Görüşmeler iki devlet arasında olmalı!"

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde öenmli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir. Müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile, eşit statüsü teyit edilmeli, müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini reddetmek demektir. Ne bizim ne KKTC'nin böyle bir hak gaspına rızası yoktur" dedi.