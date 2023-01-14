Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla paylaşımı 'Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Türkiye Yüzyılı destanını Muğla’yla, Muğlalılarla birlikte yazacağız. Çünkü biliyoruz ki Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır!' başlığı ile özel bir video paylaştı.