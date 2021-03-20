Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni AKM'ye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni AKM'ye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni AKM'ye sürpriz ziyaret
20.03.2021 | 17:01

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

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