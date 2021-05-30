Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var

Türkiye koronavirüs salgınında yeni döneme geçiyor. Aşılama ve düşen vaka sayılarıyla birlikte yeni dönemde birçok kısıtlamanın kaldırılacağı konuşuluyor. Kabine toplantısında; telafi eğitimi, aşılama takvimi, normalleşme adımları konuşulacak konuların başında geliyor. Öte yandan 3-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi de toplantıda gündeme gelecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.