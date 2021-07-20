D100’de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşların şemsiye açarak önlem aldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.