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Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
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Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
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Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
01:20
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PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
02:21
03:21
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
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Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
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Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Firari Danıştay hakimi Şahin’in, kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla bylock üzerinden görüşmeleri olan yargı mahrem imamı Levent Özgüven ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.