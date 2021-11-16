Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Firari Danıştay hakimi Şahin’in, kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla bylock üzerinden görüşmeleri olan yargı mahrem imamı Levent Özgüven ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.