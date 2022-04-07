Video Türkiye Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar

07.04.2022 | 13:55

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Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçede muhabirlik yapan Sabiha Arslan’ı kayıt aldığı esnada azarladı. Başkan Uçar, Arslan’a meclis toplantısında canlı çekim yapamayacağını belirterek, “Çek yerine geç” dedi.

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