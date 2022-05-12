Video Türkiye Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma tatbikatı Ege denizinde icra ediliyor | Video
Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma tatbikatı Ege denizinde icra ediliyor | Video

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma tatbikatı Ege denizinde icra ediliyor | Video

12.05.2022 | 16:43

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OTOMATİK OYNAT

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma tatbikatı Ege denizinde icra ediliyor | Video 04:36
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı.

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