Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma tatbikatı Ege denizinde icra ediliyor | Video

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı.