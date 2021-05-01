Depremzede ailelerden Başkan Erdoğan'a dua: Allah başımızdan eksik etmesin
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye depremzede ailenin yaşlı ferdinin, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." sözleri damga vurdu.