Devlet Bahçeli sert çıktı! Teröristle fotoğrafı olan HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır
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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında sert açıklamalarda bulunan Bahçeli, Meclis'te terörist istemiyoruz dedi ve ekledi, "Semra Güzel'in dokunulmalığının derhal kaldırılmalıdır."