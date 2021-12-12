Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar!

İBB yönetimi Istanbul'a görsel güzellik katan ve egzos emisyonu sağlayan dikey bahçeleri kaldırmaya devam ediyor. Yönetim bu kez Esenler'deki dikey bahçeyi kaldırdı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaşanan duruma, "CHP’li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler’deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar" sözleriyle tepki gösterdi.