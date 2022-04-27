Video Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu

27.04.2022 | 18:51

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu

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