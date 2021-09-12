Diyarbakır Sur Ulu Cami'de çifte ezan: 'Kıyamete kadar minarelerden eksik etmesin'
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Hafızlık İcazet Programı'nın düzenlendiği Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de çifte ezan okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerden ezan seslerini eksik etmesin." dedi.