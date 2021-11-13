Video Türkiye Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!

Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!

13.11.2021 | 19:57

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Dünyaca ünlü oyun firmasının son oyunu Call of Duty: Vanguard'da yer alan kana bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları tepkilere neden oldu. Şirket, söz konusu sahneler nedeniyle Müslüman kullanıcılardan özür diledi.

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