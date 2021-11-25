Ekonomi zirvesi sona erdi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
04:05
01:48
01:13
İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 25.11.2021 | 19:37
05:52
02:56
Milli Güvenlik Kurulu toplandı 25.11.2021 | 18:22
02:46
Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor 25.11.2021 | 18:13
10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
33:24
01:30
Hava Durumu 25-11-2021 25.11.2021 | 08:00
02:29
SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim! 24.11.2021 | 14:04
01:30
Hava Durumu 24-11-2021 24.11.2021 | 08:00
01:48
07:31
Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:50
01:30
Hava Durumu 23-11-2021 23.11.2021 | 08:00
04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
04:40
31:24
01:38
01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve görüşmenin iyi geçtiğini belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.