Video Türkiye Ekonomi zirvesi sona erdi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Ekonomi zirvesi sona erdi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Ekonomi zirvesi sona erdi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

25.11.2021 | 20:53

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve görüşmenin iyi geçtiğini belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.

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