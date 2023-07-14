Video Türkiye Elazığ’da TOKİ konutlarının fiyatları depremzedeleri mutlu etti | Video
Elazığ’da TOKİ konutlarının fiyatları depremzedeleri mutlu etti | Video

Elazığ’da TOKİ konutlarının fiyatları depremzedeleri mutlu etti | Video

14.07.2023 | 10:45

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice’de meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar, devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarına yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut fiyatlarını açıklamasının ardından, depremzede vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Devletin bir kez daha babalığını yaptığını belirten vatandaşlar, "Aylık ödemesi 935 liraya denk geliyor, bedavadan ucuz diyebiliriz" dedi.

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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 2 şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde Elazığ'da 24 bin 83 TOKİ konutu inşa edilerek tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları açıklaması ile bir mutluluk daha yaşadı. Devletin babalığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden depremzedeler konut fiyatlarının bedavadan ucuz olduğunu söyledi. TOKİ konutunun aylık 935 liraya denk geldiğini aktaran depremzede İbrahim Bora, "Devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı" ifadelerini kullandı.

"BİZE DEVLETİN BABALIĞINI GÖSTERDİLER"
2020 Elazığ depremini yaşadıklarını belirten depremzede İbrahim Bora, "Bir yıla yakın bir süre konteyner kentte kaldık. Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Konteyner kent süresinde gerçekten devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı. Şuan da kendi evimdeyim. Allah devletimize zeval vermesin. Öncelikle cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize önceki dönem bakanlarımızdan Allah razı olsun. Depremin ilk anından itibaren yanımızdaydılar. Bize devletin babalığını gösterdiler" diye konuştu.

"BU ÖDEMELER ŞUAN DA ÇOK GÜZEL"
Konutların ödemelerinin başladığını aktaran Bora, "Devletimiz konut fiyatların da babalık yaptı. Bu ödemeler şuan da çok güzel. Ödemelerin düşük olmasına bazı vatandaşlarımız halen daha inanamıyor. Neden bu kadar düşük diyorlar. Demek istediğimiz tek şey, Allah devletimize zeval vermesin. Şuan oturduğumuz daire bana 203 bin liraya mal oldu. Yıllık olarak hesapladığımızda 11 bin 500 liraya denk geliyor. Şuan da bir kiracı bu evde oturmaya çalışsa 3 bin lira kira verecek. Bizim söyleyecek tek şeyimiz var Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim cumhurbaşkanımızın elini ayağını taşa değdirmesin" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUYABİLECEĞİMİZ BİR YERİ BİZE VAAT ETTİLER VE YAPTILAR"
Yaşan depremlerde kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Bora, "Yapı olarak gerçekten sağlam binalarda oturuyoruz. İster istemez sarsıntıları hissediyoruz ama yapısal olarak evimiz gerçekten güzel ve sağlam. Biz eski evimizi ister istemez anılardan dolayı hatırlıyoruz ama yarına dayanıklı olarak burada tereddütsüz oturuyoruz. En azından çocuklarımızın geleceğini koruyabileceğimiz bir yeri bize vaat ettiler ve yaptılar. Vaat önemlidir ama önemli olan o vaadi yerine getirmektir. Bu yüzden tekrardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız vaat ettiğini yapmasının yanı sıra bir de çok ucuza yaptı. Allah binlerce kez razı olsun. TOKİ konutlarımızın aylık ödemesi 935 liraya denk geliyor yıllık ise 11 bin 500 lira oluyor. Bu fiyatlara baktığımızda bedavadan ucuz diyebiliriz" dedi.

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