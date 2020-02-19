Emine Erdoğan "İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın, çevre ve hayvan hakları konularının, İslam'da önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, ilahiyatçıların gündeminde daha fazla yer bulması gerektiğini bildirdi.
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