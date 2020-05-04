Enflasyon oranları açıklandı!

Enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3'nde açıklanıyor. Bu ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği için enflasyon rakamları 4 Mayıs'ta açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,94 oldu