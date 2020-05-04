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OTOMATİK OYNAT
03:04
Virüsle mücadele nasıl ilerliyor? 04.05.2020 | 10:30
05:10
Enflasyon oranları açıklandı! 04.05.2020 | 10:26
01:36
13:39
01:53
Doğal hayata yem takviyesi 02.05.2020 | 13:55
01:41
31 ilde sokak kısıtlaması devam ediyor, meydanlardaki sakinlik kamerada 02.05.2020 | 13:50
01:22
Türkiye'nin 3 günlük virüs tablosu 02.05.2020 | 13:43
02:10
Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü! 02.05.2020 | 11:34
03:45
Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı? 02.05.2020 | 11:01
02:01
31 ilde sokak kısıtlamasında 2. Gün 02.05.2020 | 10:20
03:11
Sebze meyve tedariğinde sorun var mı? 01.05.2020 | 15:07
02:06
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 01.05.2020 | 13:19
01:06
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıs'ta marketler 14'e kadar açık 01.05.2020 | 13:19
01:13
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01.05.2020 | 10:53
01:58
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01.05.2020 | 10:53
02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 01.05.2020 | 10:52
01:14
03:23
10:00
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 30.04.2020 | 14:45
02:37
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 30.04.2020 | 13:43
Enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3'nde açıklanıyor. Bu ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği için enflasyon rakamları 4 Mayıs'ta açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,94 oldu