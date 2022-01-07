Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

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Hakkari'de yürütülen "Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.