Video Türkiye "Eren" operasyonları PKK'ya büyük darbe vurdu | Video

"Eren" operasyonları PKK'ya büyük darbe vurdu | Video

05.12.2021 | 15:52

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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 9 teröristin kimlikleri belli oldu. Teröristlerden 3’ünün turuncu, 2’sinin gri kategoride yer aldığı öğrenildi.

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Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada etkisiz hale getirilen 9 teröristten 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Tunceli Ovacık kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terörden arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan Munzur kod adlı Cihan Söylemez olduğu öğrenildi. Terörist Söylemez'in uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere bölgede meydana gelen birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Söylemez'in 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli il merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren terörist grup içerisinde de yer aldığı belirtildi.

ÖRGÜTÜN TUNCELİ KIRSALINDAKİ SÖZDE KADIN SORUMLUSU DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin ise Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "turuncu" kategorideki Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina, tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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