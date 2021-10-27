Video Türkiye Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Sabah.com.tr'ye özel açıklamalar "Bu işten bütün ülkeler etkilenecek"
Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Sabah.com.tr'ye özel açıklamalar

Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Sabah.com.tr'ye özel açıklamalar "Bu işten bütün ülkeler etkilenecek"

27.10.2021 | 09:55

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İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında 10 Aralık Cuma günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek zirvenin ana temasının "Yeşil Ekonomi" olacağını vurguladı. Tüzmen, "Salgın sürecinde sağlık için yapılan kapanmalarda her ülke kendi tedbirini kendisi aldı. Ama iklim kapanmaları bütün ülkeleri birden etkileyecek hale gelecek. Her ne kadar emisyonda, karbondioksit salımında, sera gazı salımında dünyada ülkelerin farklı yüzdeleri olsa da bu işten bütün ülkeler etkilenecek" ifadelerine yer verdi.

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