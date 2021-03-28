Video Türkiye Fahrettin Altun’dan SABAH’a Özgür Özel açıklaması: Hem anlamıyor hem karşı çıkıyor

Fahrettin Altun’dan SABAH’a Özgür Özel açıklaması: Hem anlamıyor hem karşı çıkıyor

Fahrettin Altun’dan SABAH’a Özgür Özel açıklaması: Hem anlamıyor hem karşı çıkıyor
28.03.2021 | 00:11

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "İstanbul Sözleşmesi'nden Meclis kararı ile çıkılabilir" ifadesinin ardından SABAH’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada, yönetim sistemini anlamadan yorum yapanların manipülatif siyasetten öteye geçemeyeceklerine dikkat çekti.

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