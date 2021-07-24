Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı

İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şefik isimli bir kişi, yaşadığı binanın çatısını kendi elleriyle ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen kundakçı, alevleri söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine çatıdaki tuğlaları fırlattı. Bölge halkına korku dolu anlar yaşatan adam, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda teslim oldu. Binadan yükselen alevleri kontrol altına alınırken, yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından işte böyle görüntülendi.