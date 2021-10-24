Video Türkiye Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!
Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

24.10.2021 | 22:25

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları’nın son gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Üç paraşüt pilotu havada çarpıştı, bu çarpışmanın ardından pilotlar denize çakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesindeki görevliler Belcekız Plajı'ndan hareket ederek paraşüt pilotlarını denizden çıkardı, sağlık personeline teslim etti. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Paraşüt pilotlarının denize düşme anlarını gösteren görüntüleri ise bir vatandaş anbean cep telefonuyla kaydetti. İşte o anlar:

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