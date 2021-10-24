Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede 24.10.2021 | 22:35
00:27
01:29
Kayseri'de akraba vahşeti: 3 ölü 4 yaralı! 24.10.2021 | 22:02
30:35
00:26
Gazetecilerden Vincenzo Montella'ya protesto! 24.10.2021 | 21:09
01:50
00:28
03:04
03:33
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
01:30
Hava Durumu 24-10-2021 24.10.2021 | 08:00
38:39
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
02:25
02:25
Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
17:29
08:09
01:37
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
37:55
02:51
19:21
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları’nın son gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Üç paraşüt pilotu havada çarpıştı, bu çarpışmanın ardından pilotlar denize çakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesindeki görevliler Belcekız Plajı'ndan hareket ederek paraşüt pilotlarını denizden çıkardı, sağlık personeline teslim etti. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Paraşüt pilotlarının denize düşme anlarını gösteren görüntüleri ise bir vatandaş anbean cep telefonuyla kaydetti. İşte o anlar: