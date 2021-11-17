Video Türkiye Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

17.11.2021 | 12:18

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, firari FETÖ’cülerin izini sürerek tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor.

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