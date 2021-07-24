Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı

İstanbul Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsü’nün, yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarılması kamuoyunda geniş yankı buldu. Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliğini savunmak için haber yaptı ve “Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi’nin söz konusu başlığı, “Fonu az gelmiş...'Fon'lu Haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali..." şeklinde eleştirildi.