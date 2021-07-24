Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı
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Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı 24.07.2021 | 19:27
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Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret 24.07.2021 | 10:07
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SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.07.2021 | 11:27
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Hava Durumu 24-07-2021 24.07.2021 | 08:00
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Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 23.07.2021 | 15:23
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 23.07.2021 | 12:49
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Hava Durumu 23-07-2021 23.07.2021 | 08:00
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Hava Durumu 22-07-2021 22.07.2021 | 08:00
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Kıbrıs semalarında F-16’lar ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu | Video 21.07.2021 | 13:02
İstanbul Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsü’nün, yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarılması kamuoyunda geniş yankı buldu. Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliğini savunmak için haber yaptı ve “Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi’nin söz konusu başlığı, “Fonu az gelmiş...'Fon'lu Haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali..." şeklinde eleştirildi.