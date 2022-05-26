Video Türkiye Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi

26.05.2022 | 17:38

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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