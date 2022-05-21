Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:49
05:01
SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri yaptı | Video 21.05.2022 | 16:38
08:11
00:56
Başkan Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti 20.05.2022 | 22:45
13:54
03:29
Adana'da gençlik şöleni için hazırlık 20.05.2022 | 19:31
07:17
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:08
00:41
03:45
52:54
Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi 19.05.2022 | 22:11
00:23
30:08
00:55
AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
02:38
04:51
02:42
MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
02:41
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
00:49
03:11
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" isimli programa katılacak. Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinliğe 81 ilden gençler katılıyor. Gençler erken saatlerden itibaren stadyuma geldi. Programın başlama saatinin yaklaşması ile coşku giderek arttı.