Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" isimli programa katılacak. Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinliğe 81 ilden gençler katılıyor. Gençler erken saatlerden itibaren stadyuma geldi. Programın başlama saatinin yaklaşması ile coşku giderek arttı.