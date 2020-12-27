Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış
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Muhalefet partilerinin, hükümetin icraatına yönelik algı operasyonları tek tek çöküyor. Son olarak İYİ Parti’nin “Gölbaşı Ankara Şehir Geçişi Projesi” ile ilgili iddiaları elinde patladı.