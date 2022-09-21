Video Türkiye Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti
Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti

21.09.2022 | 01:53

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.

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