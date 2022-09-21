Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.