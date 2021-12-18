Haramidere E-5'te araç alevler içinde kaldı, trafik durdu!

Esenyurt Haramidere Kavşağı E-5 yan yol üzerinde yaşanan olayda bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede büyürken, araç resmen alev topuna döndü. Olayın yaşandığı yan yolda trafik dururken, araçtan çıkan kadın gözyaşları içinde kaldı.