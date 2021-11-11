Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı | Video
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İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel 62 operasyonel tim görev alıyor.