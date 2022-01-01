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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
07:48
02:09
07:16
11:01
00:47
Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler 31.12.2021 | 23:33
03:31
Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor! 31.12.2021 | 22:11
00:22
02:13
Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 31.12.2021 | 21:19
06:54
Yılbaşına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı 31.12.2021 | 18:25
01:32
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması 31.12.2021 | 18:09
30:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 31.12.2021 | 12:15
15:17
11:30
Bin 700 yıl sonra keşfedilen antik yol, turizme kazandırılacak | Video 31.12.2021 | 11:02
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Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalan 31.12.2021 | 09:09
01:30
Hava Durumu 31-12-2021 31.12.2021 | 08:00
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Hava Durumu 30-12-2021 30.12.2021 | 08:00
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
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Hava Durumu 29-12-2021 29.12.2021 | 08:00
06:00
Rize - Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır | Video 28.12.2021 | 16:29