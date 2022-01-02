Video Türkiye Hava Durumu 02-01-2022
Hava Durumu 02-01-2022

Hava Durumu 02-01-2022

02.01.2022 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 02-01-2022 01:30
Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 00:32
Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt’u ziyaret etti 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti 01.01.2022 | 17:33
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01:07
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti’nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur” 05:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur” 01.01.2022 | 14:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti 05:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti 01.01.2022 | 12:08
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01:00
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
Hava Durumu 01-01-2022 01:30
Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca’dan dikkat çeken Omicron mesajı 07:48
Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca'dan dikkat çeken Omicron mesajı 01.01.2022 | 00:42
Başkan Erdoğan, sıfır noktadaki Cudi Dağı üs bölgesinde jandarma komandoların yeni yılını kutladı 02:09
Başkan Erdoğan, sıfır noktadaki Cudi Dağı üs bölgesinde jandarma komandoların yeni yılını kutladı 01.01.2022 | 00:36
Bakan Akar’dan A Haber’e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur 07:16
Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur 01.01.2022 | 00:36
2021 Kesintisiz Muhalefet; yalan, çelişki, hakaret, tehdit… İşte muhalefetin 2021 yılını gösteren o video! 11:01
2021 Kesintisiz Muhalefet; yalan, çelişki, hakaret, tehdit… İşte muhalefetin 2021 yılını gösteren o video! 31.12.2021 | 23:33
Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler 00:47
Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler 31.12.2021 | 23:33
Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul’da yoğunluk yaşanıyor! 03:31
Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor! 31.12.2021 | 22:11
Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel’i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı! 00:22
Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel’i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı! 31.12.2021 | 22:17
Bakan Koca’dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 02:13
Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 31.12.2021 | 21:19
Yılbaşına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı 06:54
Yılbaşına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı 31.12.2021 | 18:25
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması 01:32
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması 31.12.2021 | 18:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ASKON Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar 30:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 31.12.2021 | 12:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TL ve döviz kurları mesajı! ’Dövizdeki dalgalanma kontrol altında’ 15:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TL ve döviz kurları mesajı! 'Dövizdeki dalgalanma kontrol altında' 31.12.2021 | 12:09

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