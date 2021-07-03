Video Türkiye Hava Durumu 03-07-2021

Hava Durumu 03-07-2021

Hava Durumu 03-07-2021
03.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 03-07-2021 01:30
Hava Durumu 03-07-2021 03.07.2021 | 08:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı 07:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı 02.07.2021 | 20:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti 03:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti 02.07.2021 | 16:35
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 34:55
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
Hava Durumu 02-07-2021 01:30
Hava Durumu 02-07-2021 02.07.2021 | 08:00
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 01:32
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 02.07.2021 | 00:24
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02:40
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02.07.2021 | 00:08
İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır” 05:43
İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır” 01.07.2021 | 22:26
Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti 02:39
Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti 01.07.2021 | 20:25
Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı 02:11
Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı 01.07.2021 | 20:07
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 02:35
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 01.07.2021 | 12:00
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Hava Durumu 01-07-2021 01:30
Hava Durumu 01-07-2021 01.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 02:11
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 30.06.2021 | 15:30
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 01:09:36
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
Başkan Erdoğan'dan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' yalanına ateş püskürdü Bu ne densizliktir 05:53
Başkan Erdoğan'dan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' yalanına ateş püskürdü "Bu ne densizliktir" 30.06.2021 | 13:02
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: Bunlar devlet değil zillet 18:32
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: "Bunlar devlet değil zillet" 30.06.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki Durumu psikiyatrinin konusudur 09:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Durumu psikiyatrinin konusudur" 30.06.2021 | 12:28

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