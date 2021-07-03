Hava Durumu 03-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 03-07-2021 03.07.2021 | 08:00
07:14
03:19
34:55
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
02:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
01:30
Hava Durumu 02-07-2021 02.07.2021 | 08:00
01:32
02:40
05:43
02:39
02:11
16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
02:35
02:17
01:30
Hava Durumu 01-07-2021 01.07.2021 | 08:00
02:11
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 30.06.2021 | 15:30
01:09:36
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
05:53
18:32