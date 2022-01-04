Video Türkiye Hava Durumu 04-01-2022
Hava Durumu 04-01-2022

Hava Durumu 04-01-2022

04.01.2022 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 04-01-2022 01:30
Hava Durumu 04-01-2022 04.01.2022 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan İhracatçılar Meclisi’nde önemli açıklamalar 31:31
Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar 03.01.2022 | 12:19
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur 06:32
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur 03.01.2022 | 12:04
Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 04:04
Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 03.01.2022 | 09:32
Hava Durumu 03-01-2022 01:30
Hava Durumu 03-01-2022 03.01.2022 | 08:00
MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video 01:01
MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video 02.01.2022 | 17:12
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la şahlanışa geçti | Video 06:47
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video 02.01.2022 | 15:57
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video 06:43
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video 02.01.2022 | 13:06
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 03:39
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 02.01.2022 | 13:21
Hava Durumu 02-01-2022 01:30
Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 00:32
Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt’u ziyaret etti 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti 01.01.2022 | 17:33
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01:07
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti’nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur” 05:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur” 01.01.2022 | 14:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti 05:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti 01.01.2022 | 12:08
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01:00
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
Hava Durumu 01-01-2022 01:30
Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca’dan dikkat çeken Omicron mesajı 07:48
Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca'dan dikkat çeken Omicron mesajı 01.01.2022 | 00:42
Başkan Erdoğan, sıfır noktadaki Cudi Dağı üs bölgesinde jandarma komandoların yeni yılını kutladı 02:09
Başkan Erdoğan, sıfır noktadaki Cudi Dağı üs bölgesinde jandarma komandoların yeni yılını kutladı 01.01.2022 | 00:36
Bakan Akar’dan A Haber’e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur 07:16
Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur 01.01.2022 | 00:36

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