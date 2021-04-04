Video Türkiye Hava Durumu 04-04-2021

Hava Durumu 04-04-2021

Hava Durumu 04-04-2021
04.04.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 04-04-2021 01:30
Hava Durumu 04-04-2021 04.04.2021 | 08:00
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit! 02:58
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit! 03.04.2021 | 16:49
Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı 02:46
Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı 03.04.2021 | 14:52
Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı 04:53
Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı 03.04.2021 | 13:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 02:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 03.04.2021 | 12:05
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı araçtaki kadın sürücüye tehdit! 00:45
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı araçtaki kadın sürücüye tehdit! 03.04.2021 | 11:56
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 00:37
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 03.04.2021 | 09:38
Hava Durumu 03-04-2021 01:30
Hava Durumu 03-04-2021 03.04.2021 | 08:00
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan sahil güvenliğine muhteşem müdahale kamerada! 00:47
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan sahil güvenliğine muhteşem müdahale kamerada! 02.04.2021 | 17:31
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar 07:13
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar 02.04.2021 | 16:27
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Dolarizasyonun beli kırıldı 14:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı" 02.04.2021 | 12:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02.04.2021 | 11:37
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! 00:48
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! 02.04.2021 | 11:30
Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar... 03:44
Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar... 02.04.2021 | 11:18
Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulma anı kamerada! Nokta atışla böyle havaya uçtular 02:51
Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulma anı kamerada! Nokta atışla böyle havaya uçtular 02.04.2021 | 10:55
Hava Durumu 02-04-2021 01:30
Hava Durumu 02-04-2021 02.04.2021 | 08:01
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti 00:53
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti 01.04.2021 | 18:28
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı | Video 00:32
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı | Video 01.04.2021 | 14:14
AK Parti'den CHP'ye icraat göndermesi 00:33
AK Parti'den CHP'ye icraat göndermesi 01.04.2021 | 13:27
Hava Durumu 01-04-2021 01:30
Hava Durumu 01-04-2021 01.04.2021 | 09:50

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