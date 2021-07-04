Hava Durumu 04-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 04-07-2021 04.07.2021 | 08:00
01:44
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 03.07.2021 | 16:42
00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 03.07.2021 | 15:37
06:10
02:15
04:01
01:30
Hava Durumu 03-07-2021 03.07.2021 | 08:00
07:14
03:19
34:55
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
02:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
01:30
Hava Durumu 02-07-2021 02.07.2021 | 08:00
01:32
02:40
05:43
02:39
02:11
16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
02:35