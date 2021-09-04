Video Türkiye Hava Durumu 04-09-2021

Hava Durumu 04-09-2021

Hava Durumu 04-09-2021
04.09.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 04-09-2021 01:30
Hava Durumu 04-09-2021 04.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan Rize’de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 19:14
Başkan Erdoğan'dan Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 03.09.2021 | 17:03
JAK TİM’lerinin müthiş gösterisi 00:47
JAK TİM'lerinin müthiş gösterisi 03.09.2021 | 14:59
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar 10:22
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar 03.09.2021 | 11:54
‘Hudut Namustur’ pankartını asan Ahmet Çakmak’tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması ’Para vadettiler’ 00:18
‘Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler' 03.09.2021 | 11:38
1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldı | Video 04:55
1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldı | Video 02.09.2021 | 15:46
Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video 01:34
Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video 02.09.2021 | 14:22
SON DAKİKA: HDP’ye kapatma davasında sıcak gelişme! ’AYM’den ek süre kararı’ 02:11
SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı' 02.09.2021 | 13:04
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 01:30
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 02.09.2021 | 12:05
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık 14:37
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" 02.09.2021 | 11:55
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKINCI TİHA’daki mesajı 03:03
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı 02.09.2021 | 10:00
Hava Durumu 02-09-2021 01:30
Hava Durumu 02-09-2021 02.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 02:05
SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 01.09.2021 | 17:01
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima! 00:51
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima! 01.09.2021 | 12:45
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor | Video 01:29
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor | Video 01.09.2021 | 09:05
Hava Durumu 01-09-2021 01:30
Hava Durumu 01-09-2021 01.09.2021 | 08:00
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması 02:53
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması 31.08.2021 | 17:13
SON DAKİKA: Türkiye’den 3 gemi yola çıktı! Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Karpaz’a doğru ilerliyor 02:05
SON DAKİKA: Türkiye'den 3 gemi yola çıktı! Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Karpaz'a doğru ilerliyor 31.08.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Tokyo’dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk’ten canlı yayında açıklama 04:38
SON DAKİKA: Tokyo'dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk'ten canlı yayında açıklama 31.08.2021 | 10:30
Hava Durumu 31-08-2021 01:30
Hava Durumu 31-08-2021 31.08.2021 | 08:00

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